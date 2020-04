Sérgio Vieira de Mello chegou a Timor-Leste pouco depois do referendo de 1999 para liderar a missão da ONU na transição para a independência. O diplomata brasileiro era para ter ficado só uns meses, mas acabaria por ficar dois anos e meio - tempo para ajudar a transformar o pequeno país e para se tornar amigo de Xanana Gusmão.Em 2003, Sérgio Vieira de Mello morreu num atentado no Iraque. A sua vida - e os eventos que levaram à sua morte - chegam esta sexta, 17, à Netflix em forma de filme protagonizado por Wagner Moura e Ana de Armas e com um português, Pedro Hossi, no papel de Xanana.Pedro Hossi tem 41 anos, nasceu em Luanda, cresceu em Portugal, estudou representação em Nova Iorque e Paris e viveu em Los Angeles. Em entrevista à SÁBADO, começa por dizer que tem estado do outro lado - o do entrevistador. O motivo? Um podcast a ser lançado "muito em breve", O Processo das Coisas, em que entrevista amigos como Wagner Moura ou Nástio Mosquito.Conversar com pessoas que considero interessantes foi uma forma de resolver uma ansiedade que eu tinha em relação ao posicionamento nas redes sociais. Também é uma resposta ao facto de muitas vezes estar no lugar de entrevistado e sentir que nunca tenho tempo.Passei por uma situação que me fez repensar a minha presença nas redes sociais. Entrei num vídeo na altura em que se estava a viver aquela situação dos presos políticos em Angola, do Luaty Beirão e dos 15+2. Para mim era um manifesto cultural, só que a minha participação nesse vídeo ganhou uma dimensão...Eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, onde vivi 10 anos. Regressei a Angola porque recebi um convite para fazer uma novela [Jikulumessu]. Era um projeto superambicioso. Propuseram-me uma personagem homossexual numa sociedade altamente machista. Um homem casado com filhos que se apaixona por outro homem. Pensei que se fosse bem feito, ia ser o fim do mundo.A novela foi tirada do ar por causa de um beijo entre a minha personagem e a do meu amante. Quando se dá a questão dos 15+2, eu vinha desse processo que foi muito intenso. Quando dei a cara por esse manifesto foi tudo amplificado. Fui ameaçado na rua. Estava com a minha namorada, em Luanda, e fui confrontado por um grupo de rapazes.Sim, recebi um convite para fazer Coração d’Ouro, na SIC. Não era o protagonista, andava ali no meio da história, mas foi uma experiência incrível. Depois chegou um convite da TVI para fazer Ouro Verde e aí fiz três novelas sem parar. Fiz ainda Linhas de Sangue e uma série para a RTP antes de receber um pedido de casting para uma produção da Netflix...Acordei cedíssimo para ir gravar e vi no telemóvel que tinha um email de uma das maiores diretoras de casting do mundo. Ainda estava meio a sonhar mas olhei com mais atenção e vi o nome do Wagner Moura - ele tinha-me sugerido para o papel de Xanana Gusmão. Li o texto e percebi que estava extremamente bem escrito [pelo Craig Borten, argumentista de O Clube de Dallas]. Encontrei logo a voz.Tinha cinco dias para preparar a self tape [gravação em que o ator lê o texto relativo à personagem do casting], enviei-a e então começou um processo de agonia e ansiedade que foi a espera. Duas semanas depois do email recebi um telefonema a dizer-me que tinha ficado com o papel. Juntei-me à produção na Tailândia três semanas depois de ter recebido a notícia. O segmento de Timor foi recriado numa pequena aldeia perto do Camboja.Tenho uma história engraçada com ele. O Wagner apareceu no meu radar antes de Tropa de Elite (2007), no filme Cidade Baixa (2005). Lembro-me de ter visto o filme e pensado: "Meu Deus, é isto que eu quero fazer." E passei a seguir a carreira dele com alguma atenção. Depois fiz O Grande Kilapy (2012), que foi rodado entre Portugal, Brasil e Angola. Na parte brasileira parámos no Rio de Janeiro, e um dia, o meu amigo Lázaro Ramos, que também entrava no filme, disse-me que eu ia conhecer o seu melhor amigo, mas não me disse quem. Levou-me a uma casa, tocou à campainha e quem abriu a porta foi Wagner Moura. Não sou de ficar deslumbrado com estrelas, mas fiquei meio fascinado. Ele, além de ser interessante, também é interessado. Que é uma característica dos grandes: fazem perguntas, querem conhecer a tua história, o porquê das coisas. Conversámos imenso, passámos uma tarde incrível. Isso veio daí, de ele se lembrar quem eu era. A decisão nunca seria dele, mas ele sugeriu o meu nome, enviei a self tape e a Netflix aprovou.Comecei por tentar perceber o contexto histórico. Era o primeiro encontro e havia tensão. Xanana não estava feliz com a presença do Sérgio em Timor. Mas não tive muito tempo para me preparar pois estava a fazer uma novela...Lembro-me de termos chegado ao hotel depois de cinco horas de viagem numa carrinha e de o realizador ter dito: "Ok, uma hora de descanso para todos e depois vamos ensaiar." Isso para mim foi... meu Deus, que sonho, poder ensaiar. Começámos por preparar as cenas que íamos fazer no dia seguinte, que é o primeiro encontro entre Sérgio Vieira de Mello e Xanana Gusmão. Uma cena muito forte porque Xanana não estava feliz com a presença da ONU em Timor. Uma das primeiras falas que tenho é algo do género: "Vocês não são diferentes dos portugueses ou dos indonésios." De início via-os como colonizadores. A última cena que filmámos é quando Timor se torna independente e Xanana se torna Presidente. Foi uma cena forte.O que foi importante para mim foi isto: a produção mandou vir 60 ou 70 figurantes de Timor, o que acabou por dar grande veracidade às cenas. E como os timorenses me receberam foi intenso... Fiquei sensibilizado. Acho que esse foi o maior barómetro em relação à minha prestação.