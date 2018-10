A tristeza e a frustração na maternidade faz parte do processo – e não tem de sempre igual a depressão pós-parto. Há ainda muito por entender sobre as transformações que as mulheres vivem nesta fase da vida. "Há muito escrito sobre bebés porque, realmente, eles são complexos. Historicamente, a mãe tornou-se invisível. O meu trabalho é estudá-la", conta Alexandra Sacks, psiquiatra reprodutiva.

A especialista, que deu uma TED Talk em Agosto – que já conta com mais de um milhão de visualizações – vai lançar um livro na Primavera de 2019 que é uma espécie de manual detalhado para grávidas e recém-mães. Chama-se What no One Tells You: A Guide to Your Emotions from Pregnancy to Motherhood (ou o que ninguém te conta: um guia para as tuas emoções da gravidez à maternidade).

Numa conversa por Skype, a psiquiatra reprodutiva falou-nos das expectativas das mães, das pressões das redes sociais e da matrescência, uma expressão que empresta da antropologia dos anos 70. Leia a reportagem completa na edição número 755 da revista SÁBADO, nas bancas quinta-feira, 18 de Outubro.





Capa n.º 755