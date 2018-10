Instagram: o novo Eldorado das belas e anónimas

Melanie Martins atende o telefonema da SÁBADO em Malta, onde está a viver. Na meia hora seguinte, vai contar-nos uma história rápida, mas elucidativa de como funciona o mercado dos influenciadores digitais. Comecemos com um exemplo. No dia 27 de Maio de 2018, Melanie foi convidada pela Shein, uma marca francesa de roupa, para um cocktail em Paris.



Melanie foi ao evento, escolheu algumas peças e tirou uma fotografia para publicar online. Ela nem sequer tinha essa roupa vestida – estava em três sacos brancos pousados no chão. Sorridente, sentada num sofá amarelo, publicou a fotografia com um texto em francês: "Obrigada à Shein por me ter convidado para a Shein Influencer Cocktail Party. (...) Muito obrigada à Shein pelos presentes. A nova colecção é ultratrendy."



O post de Melanie Martins para a Shein Foto: Instagram/Melanie Martins

Num desassombro que, como veremos à frente, é raríssimo encontrar nas suas colegas portuguesas, Melanie não tem problemas em revelar quanto ganhou por aquele simples post onde aparece sentada num sofá num evento onde esteve apenas duas horas: "Não quero dizer o montante exacto, mas foi entre 6 e 10 mil euros." Melanie enviou-nos inclusive a sua pricing list.



Mas antes dos valores, é necessário notar que esta portuguesa actua no mercado internacional e que a sua conta de Instagram tem dois milhões de seguidores, um número astronómico para qualquer realidade que se cinja aquém-fronteiras.



Um estudo de Abril de 2018 da startup Primetag revelava os 10 portugueses mais seguidos do Instagram. Todos homens e ligados ao futebol, excepto Sara Sampaio, que estava em 3º lugar, com 6,5 milhões (agora tem 6,7). Se o estudo fosse hoje, Melanie estaria em 8º lugar, uma proeza para uma não celebridade.





Ter uma marca no Instagram de Melanie Martins custa 5 mil euros, o que inclui uma fotografia com uma tag (link para a marca). A partir daqui os preços sobem até aos 12.500, dependendo se a marca quer texto (como tinha o da Shein), hashtags ou descontos para os seguidores.Se a marca quiser um vídeo no Insta Stories, os preços começam nos 3.500 euros (15 segundos) e chegam aos 12 mil (10 clips num total de 2 minutos e 30 segundos). É o preço a pagar para quem quer chegar a uma audiência de dois milhões.



Uma vida de sonho

Melanie diz à SÁBADO que se mudou para Malta "por razões fiscais", tal como fizeram outros digital jumpers, como bloggers, instagramers e jogadores online de póquer, alguns deles seus vizinhos.



Nascida em Paris em 1993, viveu em Portugal dos 8 aos 22 anos (tem 25). Antes de emigrar para Malta, estudou em Lisboa e Coimbra. "Desde os 15 anos que fazia dinheiro como manequim", diz, acrescentando que a saída de Portugal para explorar o mercado internacional foi totalmente pensada. O marketing digital juntava-lhe duas paixões: a moda e a fotografia.



O projecto arrancou em 2015 com um cruzeiro a Miami, pelo Royal Princess – foi Melanie a tomar a iniciativa e a contactar a empresa. O pagamento foi a própria viagem e com ela estava o namorado. Como é frequente nestes casos, "o" influenciador é uma mulher e são os namorados a tirar as fotografias. No final desse ano, Melanie já ganhava dinheiro. Uma viagem e estadia de três dias a Rabat, Marrocos, mais 500 euros, a convite de uma unidade hoteleira, a Sofitel Rabat Jardin des Roses.



Foi só o início de um percurso que, por exemplo, neste Verão de 2018 passou pelas Seychelles. Pagamento: a viagem, incluindo um passeio de helicóptero, mais 16 dias de estadia em cinco hotéis de luxo.



Antes disso, houve Aruba, Egipto, Grécia, Itália, Santa Lúcia, Martinica, Barbados, Bahamas, México, Dominica, Ilhas Virgens Americanas, Antígua, Polinésia Francesa e um longo etc. em apenas três anos.



Poucos dias depois de falar com a SÁBADO, Melanie enviou-nos um email com uma novidade, um site em que vende os filtros que usa nas suas fotos – Melanie Martins Presets. O pacote completo (com 104 filtros) custa 280 euros.



Não é a única a vender filtros e não é por acaso que nas contas de Instagram de alguns influenciadores digitais, as fotografias pareçam todas iguais. Acontece porque usam sempre o mesmo filtro. O Instagram disponibiliza alguns, mas qualquer pessoa pode criar um próprio ou comprar. Há ainda aplicações que ajudam a criar e a manter a coerência estética.



As agências

Não será surpresa que os influenciadores digitais estabelecidos em Portugal se movam a uma escala correspondente à do País. Isso explica também o secretismo dos cachês. Mas sabe-se que os valores rondam os 500 euros por post. Pode ser menos ou mais – depende da dimensão do influenciador e das exigências da campanha.



Joana Vaz, 31 anos, só vive da sua conta de Instagram, na qual tem 130 mil seguidores. Diz à SÁBADO que prefere não divulgar valores, tal como o fez Inês Brusselmans (29 mil), outra influenciadora digital com quem contactámos.



Inês começou a fazer campanhas através da Cheese Me. A agência arrancou há dois anos e tem em carteira cerca de 500 influenciadores, que chegam "a 3 milhões de pessoas", diz à SÁBADO Sérgio Meireis. O objectivo é duplicar até final do ano.

Meireis dá uma ideia de como trabalham alguns influenciadores. "Começam na praia às 7 da manhã porque têm biquínis para fotografar, a meio da manhã estão na esplanada a fotografar um néctar para uma campanha, ao almoço vão ao restaurante X porque têm de mostrar que estão ali, a meio da tarde mudam de roupa três vezes porque vão a eventos. Há quem trabalhe 12 a 14 horas por dia."



A agência faz a ponte entre as marcas e os influenciadores. Nem sempre as marcas querem os influenciadores com mais seguidores. A chave é ter uma actualização constante da vida destas pessoas. Por exemplo, se uma instagramer acabou de ser mãe, já pode ser seleccionada para campanhas de roupas para bebés. Mas para isso é preciso saber e registar que ela foi mãe.



Outro exemplo, uma campanha de uma marca de leite. Quais os influenciadores elegíveis? Muitas vezes começa-se eliminando quem não é, mas para isso é preciso ter determinadas informações na base de dados. "Eliminámos os intolerantes à lactose e os health e os fitness porque tipicamente não consomem leite. Ou por moda ou por intolerância, há cada vez mais pessoas a não beber produtos lácteos."



Perigo: o efeito catálogo

A Cheese Me diz que os seus influenciadores, uma vez seleccionados para uma campanha, são livres de fazer os seus conteúdos, mas há uma aprovação – a agência prefere a palavra "validação".



Há algumas regras de bom senso e de validação: o produto deve ter alguma coisa a ver com o "lifestyle do influenciador" e a foto deve ter "foco no produto e boa luz que permita distinguir a marca". É importante também a naturalidade – "o excesso de filtros tipicamente adultera os conteúdos", diz Sérgio Meireis.



Há mais regras, que têm a ver com fenómenos como o politicamente correcto, o bom senso e a eficácia de uma campanha. Por exemplo, fumar. Não é por acaso que é raro ver pessoas no Instagram a fumar. Não parece ser bonito nem politicamente correcto. Para uma campanha, é totalmente "proibido". Outra regra: a não ser que a marca remeta para Verão, como biquínis, bronzeadores, etc., não é adequado que a pessoa esteja demasiado despida. E finalmente, a não ser que a marca seja desse segmento, é pouco provável que seja aprovada uma foto na qual o influenciador digital está a beber álcool.



É ainda importante para os influenciadores que quando se olha para a grelha de fotos não pareça um catálogo. Ou se intervalam campanhas com fotos "normais", pessoais, ou a inserção de marcas é mais discreta, com tags.



Por exemplo, no dia 11, Joana Vaz tinha uma foto com cinco tags (que só se vêem quando se clica na foto) referente a cinco marcas: da roupa (duas), dos sapatos, dos óculos escuros e do local onde estava.

Joana Vaz começou com um blogue em 2013, quando ainda estudava arquitectura. Há dois anos deixou tudo para se dedicar ao marketing de influência. A primeira campanha foi com uma marca de roupa. "Lembro-me de que fiquei em êxtase, na altura era tudo novidade." Também aqui é o namorado que tira as fotos.



Quanto a inês Brusselmans, deixou-se fotografar no making of de uma campanha. Inês, 23 anos e estudante de Direito em Lisboa, fotografa sempre com o namorado, Nino Évora. Nas imagens que pode ver em baixo, escolheu um café em Lisboa (no caso, o Chef Nino, na Lx Factory) para uma campanha da Compal. Depois de escolher uma foto e de a editar, Inês Brusselmans publicou no Instagram. 1.333 pessoas gostaram do post.



Outra agência a operar em Portugal, a SamyRoad, diz à SÁBADO que espera em 2018 mais do que duplicar a facturação de 2017 (300 mil euros), num sector que rondará os 3 milhões. Questionado sobre os perigos deste tipo de marketing, o responsável, Francisco Morgado Véstia, aponta a "medição do retorno da campanha" e "os falsos seguidores".



Enganar o mercado

Em 2017, uma agência espanhola, a H2H – Human to Human, mostrou como era fácil enganar o mercado: contrataram uma actriz quase anónima (tinha 3 mil seguidores). Criaram uma nova conta, do zero, e começaram a fazer fotos profissionais. Depois, foram ao Google e pesquisaram "comprar seguidores" – compraram milhares. Começaram depois a contactar marcas. E pouco tempo depois, a falsa influenciadora estava a receber roupa, estadias, refeições e convites para festas e desfiles de moda. Quinhentos euros depois, a conta tinha 100 mil seguidores.





"É um problema comum em todo o lado", diz Francisco Morgado Véstia. Inclusive, é muito normal algumas plataformas fazerem algumas acções de limpeza. O Twitter fez uma há bem pouco tempo. Contas como Trump ou Obama perderam seguidores. Isso significa que Trump ou Obama andaram a comprar seguidores falsos? Não, de todo. Os perfis falsos existem para centenas de coisas. Para espalhar spam, para servirem de bots para votações ou cliques, ou para aumentar o número de seguidores.



O marketeer diz que há outro problema maior com os seguidores: afinidade. Por exemplo, "se uma instagramer de moda com excelentes conteúdos, de altíssima qualidade fotográfica, tiver uma colaboração com uma marca com o objectivo de posicionar um produto como relevante para mulheres portuguesas entre os 25 e os 34 anos, mas esta demografia representar na realidade apenas 7% dos seguidores da protagonista da campanha?"



Sempre a trabalhar

Quando falou com a SÁBADO, Melanie Martins planeava uma viagem de férias à Grécia a título pessoal. Pessoal, mas pouco. Melanie perguntou a três hotéis em Atenas, Santorini e Mikonos "se tinham disponibilidade" para a receberem. E tinham. A permuta é óbvia: Melanie recebe a estadia e em troca faz posts no Instagram.



Melanie chegou a Atenas a 8 de Agosto e colocou online uma foto do hotel, o luxuoso Grande Bretagne, com vista para a Acrópole. No dia seguinte, outra foto e link para o hotel. Seguiram-se vários dias e vários posts nas ilhas de Santorini e Mikonos, nos luxuosos hotéis Andronis e Katikies, respectivamente.



São hotéis com vistas soberbas, onde é quase impossível fazer fotos feias. Algumas das imagens de Melanie tiveram mais de 100 mil gostos – não parece um mau negócio para nenhuma das partes.