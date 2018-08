Confiança e orgulho é o que sentem quando eles entram em cena, mas antes houve um longo caminho. Expectativas, medos e angústias de quem criou algumas estrelas da música portuguesa.

Para compreender as histórias, expectativas, medos e angústias de percurso, a SÁBADO falou com as mães de Fernando Ribeiro dos Moonspell, Ana Bacalhau dos Deolinda, Tomás Wallenstein dos Capitão Fausto e Nuno e John Gonçalves dos The Gift.



Ana Santos, mãe de Fernando Ribeiro, 43 anos: "O pior era quando andavam nos camiões [em digressão pela Europa]..."



"Os nossos filhos são sempre os nossos meninos", lembra Ana, quase como quem pede desculpa. Hoje há o Facebook, o Instagram e o Skype. No início dos anos 90, eram oito semanas de tournée pela Europa e nem telemóveis havia - o filho mandava-lhe "um postalinho" e ligava a pagar no destino, só para dizer "está tudo bem". "O pior era quando andavam nos camiões, a mim afligia-me bastante, andavam na estrada toda a noite e, claro, eu sabia que a alimentação deles não podia ser tão boa como se estivessem cá...", conta.



Lúcia Lemos, mãe de Tomás Wallenstein: "a música não só era uma profissão, como um quotidiano..."



"O Tomás é muito fácil de ensinar, porque conhece o sistema, ouve isto desde sempre. E depois é muito músico e tem muito ouvido, conhece a história, entusiasma-se..." O pai também é músico e a mãe sempre deu aulas na sala, paredes-meias com o quarto do filho. Na creche, "chamavam-lhe 'o cantor', porque acordava e brincava com a voz, fazia sons melódicos, e as educadoras diziam: 'Ah, lá está ele a cantar!'", conta Lúcia.



Arlete Dias, mãe de Ana Bacalhau: "Aos 17 anos, ela disse que queria ter uma banda e eu aí fiquei alarmada"

"Eu sou ainda de uma geração que ambicionava ter um emprego seguro para, a partir daí, ir subindo na carreira, evoluindo. Era essa a ideia que eu tinha e era isso que eu queria para a Ana", explica Arlete. Por isso insistiu sempre para que a filha estudasse. A música poderia fazer parte da sua vida de adolescente, claro - achou óptimo que quisesse ter aulas de guitarra -, mas sempre como hobby. "Aos 17 anos, ela disse que queria ter uma banda e eu aí fiquei alarmada. Disse-lhe: tens uma banda, mas tens boas notas e tiras um curso... senão isso acaba!", conta.



Maria Arlete Cândido, mãe de Nuno e John Gonçalves, dos The Gift: "Ficava um bocadinho angustiada... podiam meter-se em más vidas, em drogas"



"No início, às vezes chegava aqui já eles tinham ido embora, numa carrinha, coitados, sabe Deus como... Às vezes, nem sei se ficava satisfeita, se ficava triste...", conta Maria Arlete. "Ficava um bocadinho angustiada... podiam meter-se em más vidas, em drogas. Os pais preocupam-se sempre com estas coisas, não é?", justifica.



