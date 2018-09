17:58

Não são acarinhados, não recebem prendas e a casa é um campo de batalha. Histórias inéditas do livro "Mãe, porque não gostas de mim?".

"A família estava sentada à mesa e a discussão tinha a ver com comida. Eu disse à minha mãe: ‘Faz um esforço. Se eu faço isso, é porque gosto de ti.’ A resposta dela foi seca e extremamente dura: ‘Mas eu não gosto de ti, nunca gostei.’ A minha empregada ficou parada no meio da cozinha."



"O momento de viragem foi o púcaro. Faço anos em Setembro, ia entrar para o primeiro ano do segundo ciclo e a minha mãe ofereceu-me um púcaro. Fiquei a olhar e a pensar: 'Porque é que ela me ofereceu um púcaro?' Ela disse-me: 'A partir de agora, fazes o teu pequeno-almoço.' Tive de tornar-me num adulto."



Dois parágrafos, duas histórias diferentes, uma dor em comum: a dos filhos que nunca se sentiram amados. Os relatos mostram como as relações com as mães nem sempre são como julgamos. Lucília Galha, jornalista da SÁBADO, demorou 12 meses a encontrar estes testemunhos reunidos no livro Mãe, porque não gostas de mim? Histórias de filhos que nunca de sentiram amados que será publicado no dia 18 de Setembro pela Esfera dos Livros.



