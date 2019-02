Ao final da tarde deste sábado, 2 de fevereiro, uma mulher tentou roubar um recém-nascido do Serviço de Obstetrícia do Hospital de São João, no Porto. A suspeita vai ser presente a tribunal na segunda-feira e o hospital vai abrir um inquérito interno para "esclarecimento completo".

A mulher, de 48 anos, vestia uma bata e usava um estetoscópio quando entrou no quarto onde estava o bebé. Ainda conseguiu pegar na criança e sair do quarto quando o pai estranhou a situação e chamou a segurança.