Investigação SÁBADO. Clínica dentária abandona paciente

Depois de lhe arrancarem 11 dentes, ficou apenas com os parafusos na boca, sem os implantes colocados. Sandra Oliveira vai avançar com queixa-crime por dolo.

Ainda é difícil olhar-nos olhos nos olhos. Com a cabeça inclinada para baixo e entre soluços, Sandra limita-se a dizer: “Fui mais uma das cobaias da clínica Happy Smile, em Vila Nova de Gaia.” Terá sido isso mesmo que lhe terão dito quando lhe propuseram ser tratada por formandos e assim poder concretizar o sonho de uma vida. “Eu não tinha dinheiro para pagar o orçamento que me deram, que poderia chegar aos 12 mil euros. Trabalho numa padaria e ganho o ordenado mínimo, e por isso disseram-me que a solução era aproveitar um dos cursos com formandos e servir de cobaia académica”, diz à SÁBADO Sandra Oliveira, que confessa ter tido medo, mas que lhe garantiram que ia correr bem.