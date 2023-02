Investigação SÁBADO. Doente abandonada por clínica dentária

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Regressamos ao caso da Clínica Dentária Happy Smile no Porto, para contar a história de mais uma paciente que irá avançar com uma queixa crime por dolo, contra a clínica e os médicos que a acompanharam.







Ricardo Meireles/Sábado

Sandra Oliveira, de 40 anos, terá sido mais uma das cobaias desta clínica de Vila Nova de Gaia. Pelo menos terá sido isso que lhe disseram quando lhe propuseram ser tratada por formandos para assim poder concretizar o sonho de uma vida.Depois de uma cirurgia em que lhe arrancaram 11 dentes, ficou apenas com os parafusos na boca, sem que os implantes tenham sido colocados.Há 15 dias denunciámos aqui, no o caso de Paula Lopes que, após 11 cirurgias falhadas nesta mesma clínica, ficou sem dentes, limitando-se agora a sobreviver. A advogada de Paula Lopes suspeita de ligações perigosas entre os sócios da clínica, médicos que dão formação na empresa que canaliza os formandos para a Clínica Happy Smile e pelo menos duas instituições a quem foram pedidas perícias, que demoram mais de um ano a fazer chegar esses relatórios às mãos da paciente. Esta semana, Albertina Caldas avançou com uma queixa na Entidade Reguladora da Saúde e aponta o dedo ao Instituto de Medicina Legal e à Universidade Fernando Pessoa.tentou ouvir todos os visados desta reportagem. Todos, sem exceção, recusaram os pedidos de entrevista filmada. Miguel Guimarães nem sequer quis prestar esclarecimentos por escrito, apesar da nossa insistência.Pedro Teixeira Santos, um dos médicos que assinou a certidão médica da Universidade Fernando Pessoa, enviou um comunicado por escrito, onde diz que Miguel Guimarães não atendeu Paula Lopes na consulta de triagem, nem esteve presente a título particular.Finalmente, o médico João Tavares, Diretor clínico da Happy Smile, refere que não teve qualquer envolvimento no caso de Sandra Oliveira.