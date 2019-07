ePaper ou encontre-o nas bancas a 10 de julho de 2019.

Com a chegada do verão, a SÁBADO foi espreitar as marginais de norte a sul do País para juntar o melhor de dois mundos no mesmo tema: passeios e petiscos à beira do mar. Nestes percursos, tão amigos de bons caminhantes como de ciclistas amadores, percorremos de extensos areais a reservas naturais, onde a paisagem é dominada por barreiras dunares, canaviais e famílias de aves graciosas nos seus voos.Também atravessámos águas agitadas, chamariz para os surfistas que tentam domar as suas ondas, e outras mais plácidas, a espelhar o sol, quadro desejado para um tranquilo sunset de bar de praia. À mesa, saltámos de tasquinha em tasquinha, com o peixe na brasa, os mariscos e os típicos petiscos de queijos e enchidos a traçarem-nos o caminho, sem esquecer os restaurantes históricos de nobres pergaminhos e os contemporâneos que trazem irreverência à nossa riquíssima cozinha portuguesa.Entre um e outro prato, conhecemos proprietários hospitaleiros por natureza e com histórias de vida capazes de aguçar a curiosidade e a imaginação, partilhadas também neste périplo. Afinal, com bonitas paisagens e boa gastronomia, o difícil mesmo era não ter nenhuma para contar.