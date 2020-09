ePaper ou encontre-o nas bancas a 30 de setembro de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 30 de setembro de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Em área, é um dos mais vastos concelhos do País; em população, um dos menos habitados. E é, talvez, esta desproporção entre a demografia e a geografia que faz de Mértola uma das regiões mais inóspitas e, ao mesmo tempo, mais belas e imaculadas de Portugal. Isso, e o facto de, desde tempos que se perdem na lonjura da história, diferentes povos se terem sucessivamente instalado ali, nas margens do último troço navegável do rio Guadiana, fazendo de Mértola o mais longínquo dos portos comerciais do grande mar de civilizações que é o Mediterrâneo.Chamam-lhe vila-museu. E não há um pingo de presunção ou de soberba nesta designação. Antes pelo contrário. O aglomerado urbano, que ao longo dos séculos se foi encavalitando sobre o rochedo que se ergue como fortaleza natural na confluência dos rios Oeiras e Guadiana, comprova-o. O casario pincelado de branco, que se alonga em socalcos desalinhados, quase anárquicos, do castelo até ao rio, se não é por si um museu vivo, habitado, é, decididamente, um quadro naturalista de assinalável recorte.