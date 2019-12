A beleza do centro de Sarajevo é inquestionável e se somarmos a isso a carga dos eventos históricos que ali tiveram lugar, torna-se um destino obrigatório. A vista sobre Sarajevo, a partir de qualquer uma das colinas que a circundam contribui para a perceção de que é uma cidade tipo-ninho, fechada sobre si própria mas, ao mesmo tempo, lugar de cruzamento e encontro de culturas.Pontos de interesse não faltam. A ida à cidade velha é imperdível. A partir daí, pode optar-se por excursões diárias temáticas ou simplesmente fazer o próprio roteiro. Sugere-se uma ida ao cemitério judaico, bem como à cidade olímpica. A visita ao túnel de Sarajevo também é uma opção para quem quer ver de perto o engenho humano em tempos de guerra. Há ainda um conjunto variado de museus, bem como de monumentos religiosos cuja visita tempo bem empregue.Embarque numa viagem em transportes públicos para percorrer três cidades da antiga Birmânia, parada algures no tempo, embalada entre a tradição e o desejo do novo e do ocidental.Comece por Rangum, antiga capital que é a cidade mais populosa de Myanmar, mas não sem antes se perder pelas ruas polvilhadas de vendedores, bicicletas, restaurantes de luxo, monges e prédios históricos de traço colonial.Depois de 18 horas no comboio para chegar a Bagan, alugue uma lambreta elétrica para descobrir o que faz desta cidade um dos pontos mais turísticos do país. Mandalay, o centro cultural e religioso do budismo, fica a apenas cinco horas de autocarro.Bogotá está cada vez melhor. A cidade floresce com novas ideias, de complexos que albergam todo o tipo de negócios, a excêntricos bares abertos 24 horas por dia, até locais improvisados em bairros rústicos onde são servidos jantares requintados. Conhecido por ter edifícios históricos em comunhão com street art, o La Candelaria é um desses bairros.Visite as galerias de arte espalhadas entre por entre garagens e oficinas auto no bairro de San Felipe; tente não se perder nos corredores do mercado Paloquemao; não se esqueça de marcar mesa com antecedência para jantar no El Chato e pique o ponto na Plaza Bolívar, ao centro, morada da magnífica Catedral Primada de Bogotá.Há muito para fazer além de apreciar as maravilhas que a natureza providenciou e os hotéis - o Pestana, o Inhame Eco Lodge, e a Casa-Museu Almada Negreiros - que o homem construiu. Por exemplo, visite o Museu Nacional de São Tomé, que recria espaços da vivência colonial, e passeie pelo centro da capital, por mercados municipais e feiras de artesanato.Paisagens paradisíacas, boa gastronomia e um povo cuja simpatia parece não ter fim - poucos destinos têm tanto a oferecer quanto o oásis de tranquilidade que é São Tomé.Sim, Serpa. Em 2019 maravilhámo-nos tanto com os destinos mais exóticos quanto com as viagens pela nossa terra, mas foi em Serpa que descobrimos um destino que se impõe como o mais apetecível do Baixo Alentejo, com riqueza histórica e gastronómica para dar e vender, equipado tanto para o repouso quanto para o movimento.Enraizadas na tradição e sem medo de cultivar excessos, as cozinhas serpenses são um deleite para o paladar: prove a sopa de cação de coentrada do restaurante O Alentejano, sempre regada a vinhos tintos da região, ou a tomatada alentejana do Café Engrola. E, sobretudo, não se despeça sem conhecer a imperial sempre fresca e que parece nunca perder pressão da cervejaria Lebrinha.