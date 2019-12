Às 3h da última quarta-feira de 1959, dia 30, já havia fila à porta das estações do Metropolitano de Lisboa. Os lisboetas estavam mortos de curiosidade. Há quatro anos que espreitavam pelos tapumes das obras e desesperavam com a confusão no trânsito que a construção do metropolitano provocava. Todos queriam ser os primeiros a experimentar o comboio subterrâneo.Quando as estações abriram, três horas depois, a correria foi impressionante. Nas bilheteiras (uma por estação), as operadoras que vendiam os bilhetes esforçavam-se por fazer fluir a multidão, sem se enganarem nos trocos. Os cais encheram-se e até houve música ao vivo. "No primeiro comboio saído da estação dos Restauradores, tomaram lugar algumas artistas espanholas que se exibem numa boîte de Lisboa, acompanhadas dos seus músicos privativos, que cantaram e dançaram, entre os aplausos dos passageiros", escreveu o jornal Diário de Lisboa.O espectáculo continuou até ao fim do dia. Os passageiros resistiam a sair do metropolitano. Demoravam-se nas estações e viajavam pelas duas linhas (Restauradores – Sete Rios e Restauradores – Entrecampos) para trás e para a frente. Um dos destinos preferidos era a estação do Parque. Situada a 25 metros de profundidade, era a única com escadas rolantes – uma novidade na época.A afluência foi tal que, a meio do dia, a estação dos Restauradores teve de suspender a venda de bilhetes – era preciso escoar a multidão que se acumulava no cais. À entrada, as filas chegavam até à rua. No cais, a confusão era geral. Sempre que parava uma composição (na altura com apenas duas carruagens) e se abriam as portas automáticas, os passageiros empurravam-se para entrar e espremiam-se na carruagem até ao limite.De nada valera o filme que a empresa encomendara à Tobis e que passou nas principais salas de cinema da cidade. Durante 20 minutos, o apresentador e actor Artur Agostinho e o ex-jogador do Benfica Francisco Calado explicavam como funcionava o metropolitano. Mas, no entusiasmo, os lisboetas esqueceram-se de tudo. Empurravam-se com medo de perder o comboio, esquecendo-se de que de dois em dois minutos surgia outra composição.E foi assim que o empreiteiro de 54 anos Afonso Rodrigues Pinto, residente em Queluz, se tornou o primeiro passageiro a sofrer um acidente no metropolitano. "Precipitou-se e entalou uma das mãos na porta de uma carruagem, pelo que recebeu tratamento no Hospital de São José", informou O Século. Nada de muito grave.Dentro das carruagens, a novidade era o altifalante que o maquinista usava para gritar o nome das estações seguintes e deixar alguns avisos: "Deixem os passageiros sair!" Ou: "Pedimos aos passageiros o favor de não fumarem neste comboio."No fim do dia, tinham pago o bilhete de 1,50 escudos (hoje seria equivalente a 50 cêntimos) mais de 75 mil pessoas. Eram tantas as moedas entregues pelas operadoras das bilheteiras que os funcionários da tesouraria passaram a noite a contar o dinheiro. No dia seguinte, repetiu-se a festa. E desta vez com champanhe. É que muitos lisboetas escolheram o metropolitano para fazer a passagem do ano. Alguns ainda esperavam para entrar quando as portas encerraram à 1h de 1 de Janeiro de 1960.O metropolitano era um sonho antigo. Portugal era ainda uma monarquia quando, em 1888, o engenheiro militar Henrique Lima e Cunha apresentou a primeira proposta para um caminho-de-ferro subterrâneo em Lisboa. Não era novidade. Na altura, o metropolitano já circulava em Londres (cidade pioneira neste tipo de transporte), Budapeste e Glasgow, e o de Paris estava a ser construído. Mas em Lisboa ainda circulavam as carruagens em carris puxadas por mulas, conhecidas como "americanos".A proposta de Henrique Lima e Cunha era modesta. Sugeria uma rede de apenas 4,9 quilómetros, em forma de quadrado, a unir Alcântara, Rato, Intendente e o Cais dos Soldados (Santa Apolónia) e com o custo de 1 milhão e 500 mil réis. Mas os políticos entenderam que a cidade, com 300 mil habitantes, não necessitava de tal investimento. Ainda para mais quando se pensava em trocar as mulas dos "americanos" pelos eléctricos. Estes só foram inaugurados em 1901 – e a medo. A população receava que as trovoadas caíssem sobre os cabos eléctricos e tinha medo de pisar os carris com receio de ser electrocutada.Nos primeiros anos da República foram apresentadas mais propostas à Câmara de Lisboa. Em 1913, o visconde de Assentis pediu uma concessão para construir o metropolitano entre Cais do Sodré, Rossio e Santa Apolónia. Mas a autarquia nunca lhe respondeu. Quase 10 anos depois, em 1922, três comerciantes lisboetas (António Oliveira Belo, Boaventura Mendes de Almeida e Henrique Munró dos Anjos) propunham-se gastar 20 mil contos (o que hoje equivaleria a cerca de 39 milhões de euros) numa rede com duas linhas que ligaria Alcântara, Rossio e Caminhos-de-Ferro (Santa Apolónia). O bilhete seria de 20 tostões (hoje 40 cêntimos).Nesse mesmo ano, o médico António Fontes associou-se ao corretor da Bolsa de Bilbau Eduardo Molano e propôs uma concessão para 90 anos. Para convencer os deputados municipais, prometeram entregar 5% das receitas líquidas à Câmara de Lisboa nos primeiros 50 anos, 10% nos 25 seguintes e 15% nos 15 restantes. Garantiram ainda livre-trânsito aos vereadores, agentes da polícia, funcionários dos correios e mais 100 passes. Mas a Câmara não ficou convencida.Em 1923, foi a vez do engenheiro chileno Gaston d’Aussenac e do comerciante português Abel Coelho. A rede era ambiciosa: cinco linhas que partiriam todas do Rossio e 37 estações no total. E a promessa de que o preço do bilhete não seria superior ao dos eléctricos.Pressionada pelas propostas, em 1924 a Câmara de Lisboa abriu finalmente um concurso para a adjudicação da concessão de uma rede de metropolitano. Mas os requisitos, nomeadamente a participação na receita bruta superior a 8%, afastaram quase todos os candidatos. Dois espanhóis de Madrid foram os únicos a avançar. O advogado José Manteca y Roger e o engenheiro Juan Luque Argenti propuseram oito linhas, numa extensão de 26,8 quilómetros, que abrangiam toda a cidade, de Belém até ao Poço do Bispo, passando pelo Rossio e por Benfica. A obra ficou calculada em 107 milhões de pesetas, mas os sócios achavam que a concessão deveria ser gratuita e a proposta foi chumbada.Só quase 20 anos depois, em 1945, é que o metropolitano voltou à ordem do dia. E, dessa vez, foi o presidente da câmara, o tenente-coronel Álvaro Salvação Barreto (responsável pela criação do sistema de censura do Estado Novo) quem tomou a iniciativa. Lisboa tinha então 700 mil habitantes e os eléctricos e autocarros (que começaram por levar os visitantes à Exposição do Mundo Português, em 1940) não eram suficientes. Em 1947, o governo conferiu à autarquia o direito de dar a concessão da instalação e exploração do metropolitano e a 26 de Janeiro de 1948 nascia a sociedade Metropolitano de Lisboa.Mas ainda ia demorar mais de uma década até o primeiro comboio arrancar dos Restauradores. A Carris, detentora do monopólio dos transportes públicos da cidade, fez os possíveis para travar o projecto. Embora accionista do Metropolitano, apresentou vários estudos que concluíam que nunca seria rentável. As polémicas duraram quase 10 anos e dificultaram o financiamento da obra. Os empresários privados retraíram-se e subscreveram poucas acções. Sem outra saída, a empresa pediu ajuda ao governo, que emitiu obrigações.O projecto inicial apresentava três linhas num total de 20 quilómetros: a primeira, de Alvalade com um ramal para o Lumiar e outro para Benfica; a segunda, do Poço do Bispo a Algés, passando pelo Rossio; e a terceira, dos Barbadinhos (perto da Graça) ao Conde Barão (em Santos). O primeiro troço a ser construído partiria dos Restauradores até à Rotunda e daí sairia um ramal para Sete Rios e outro para Entrecampos.Ainda antes do início das obras, iniciadas a 7 de Agosto de 1955, aconteceu o primeiro susto. Dois operários que tinham descido ao subsolo no Rossio numa operação que não demoraria mais de 15 minutos perderam-se na rede de esgotos. Só ao fim de duas horas foram encontrados pelos bombeiros sapadores.Houve mais peripécias. Assim que as primeiras pedras da calçada da Avenida da Liberdade foram retiradas, rebentou a polémica. A construção em vala aberta implicava remover as árvores (sobretudo palmeiras) que decoravam a avenida e isso foi intolerável para os lisboetas. Durante semanas, o Diário de Lisboa alimentou a discussão com a campanha Salve-se a Avenida! Sem êxito: a 24 de Agosto de 1955 foi abatida a primeira palmeira.Seguiu-se a controvérsia do Monumento aos Mortos da Grande Guerra. O plano era desmontar o monumento, como se faria meses mais tarde com as estátuas dos escritores António Feliciano Castilho e Alexandre Herculano. Mas a Liga dos Combatentes da Grande Guerra opôs-se firmemente – estava em risco a celebração dos feitos dos militares portugueses na Batalha de La Lys. Para não ofender antigos combatentes, a Novopca, uma das empresas de construção envolvidas, garantiu que não seria necessário remover a estátua de 600 toneladas.O estaleiro da obra foi instalado no Parque Eduardo VII, onde se fabricava o betão que era transportado por camiões até às valas. Estas eram abertas com escavadoras e as paredes sustentadas com estacas de eucalipto. O betão, usado para construir as galerias e as abóbadas, era colocado através de gruas manuais. O Inverno desse ano foi rigoroso e ocorreram vários desabamentos. Numa entrevista na altura, o engenheiro Brito Pereira, responsável da Novopca, admitiu terem ocorrido seis acidentes graves. Um deles foi fatal para um operário que, depois de se ter ferido com um prego e apesar de ter sido vacinado contra o tétano, acabou por morrer com a doença.Mais de dois mil homens trabalharam na obra, muitos vindos do interior. Por isso, foram montados dois acampamentos para os acomodar: um em Sete Rios e o outro perto de Campolide. Havia também duas cantinas que forneciam as refeições. No estaleiro, um posto médico e de enfermagem prestava assistência gratuita ao pessoal e suas famílias.Um ano e meio depois, a capital entrou em choque. A Rainha Isabel II de Inglaterra vinha visitar a cidade e a Avenida da Liberdade estava rasgada pelo Metropolitano. As obras foram aceleradas e centenas de calceteiros contratados para embelezar a calçada. A 18 de Fevereiro de 1957, quando a monarca desembarcou no Cais das Colunas, estava tudo pronto.À medida que os tapumes cobriam as ruas da capital, crescia a confusão no trânsito. Para distrair a população, o Metropolitano abriu pequenas janelas nas chapas dos tapumes para ser possível espreitar a evolução das obras. E ainda publicou folhetos (os Manuais do Mirone) em que explicava o que se passava e que incluíam as plantas das estações.Em 1959, os primeiros passageiros a inaugurar o metropolitano foram os funcionários da empresa. Carlos Inácio tinha 30 anos, era contabilista e ficou surpreendido com a velocidade das composições. "De eléctrico demorava-se meia hora dos Restauradores até Entrecampos. Havia muitas paragens. Com o metropolitano eram apenas oito minutos."Reformado há 11 anos, Carlos Inácio ainda se recorda dos chefes de estação que ocupavam os gabinetes nos cais e do factor, um funcionário que viajava na cabine da última composição e que estava encarregue de controlar as portas automáticas. O controlo dos "furões" era apertado. "Os passageiros entravam por uma passagem junto à bilheteira e se alguém o fazia sem pagar a operadora informava o chefe da estação, que depois apanhava a pessoa no cais." À saída desses cais havia cancelas que se abriam de forma mecânica quando se pisava a plataforma.A 26 de Dezembro foi a vez de a imprensa visitar a rede. Três dias depois, o metropolitano foi inaugurado pelo Presidente da República, o almirante Américo Tomás, e benzido pelo cardeal Cerejeira. Mas haviam de passar mais 40 anos até o metro – alguns na altura chamaram-lhe "centímetro", por ser tão pequeno – ganhar a extensão projectada em 1955.