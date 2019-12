Passava pouco das 7h da tarde, de 31 de Dezembro. Joana Silva saíra há minutos do trabalho, quando se encontrou com o namorado, em Lisboa. "Estava tudo pronto para irmos com uns amigos para o Algarve – apartamento alugado e mala feita – quando ele me disse que tinha mudado de ideias", conta a cabeleireira, de 41 anos. "Tentei perceber o que se passava, mas não me explicou. Ainda sugeri que, nessa noite, ficássemos juntos na mesma, mas não quis."Magoada e perdida, fechou-se em casa a chorar. "Tínhamos uma relação de quase nove anos. Como é que ele podia fazer-me aquilo?", recorda a cabeleireira, que acabou por passar a meia-noite em Belas, com um casal amigo. O namorado, porém, contactou-a insistentemente, nas últimas horas do ano. "Enviou-me vários SMS, depois do jantar. Queria encontrar-se comigo." Joana acabou por ceder, e depois do brinde da meia-noite, conversaram. "Confessou-me que havia outra pessoa, mas disse-me que gostava de mim. Estava arrependido." E acrescenta: "Cedi e fizemos as pazes, mas dias depois a relação acabou."Nem todas as zangas de Ano Novo têm um fim tão dramático como a história de Joana, mas o réveillon pode ser um factor de discórdia entre casais, considera a terapeuta familiar Bárbara Ramos Dias. "É pre-ciso decidir o que fazer nessa noi- te, optar por estar com alguns amigos em detrimento de outros e isso pode causar conflitos", refere a especialista da clínica Sabeanas. E acrescenta: "Deve-se, contudo, ter em conta que a raiz da discórdia está, muitas vezes, nos problemas de comunicação."Maria e Bernardo planearam aquele fim de ano em Paris ao pormenor: fizeram um roteiro da cidade e escolheram os melhores restaurantes. "Era para ter sido super -romântico", conta a psicóloga, de 40 anos. Não foi. Pouco antes do brinde ao Ano Novo, e no meio de uma multidão nos Campos Elísios, começaram a discutir. "Nem me lembro bem por que motivo nos desentendemos. Num impulso, fui-me embora e comecei a vaguear pela cidade", diz Maria. O problema chegou a seguir: Maria não sabia onde estava. "As estações de metro tinham fechado e não me lembrava do nome do hotel onde estávamos. Também não tinha telemóvel."Desesperada e com frio, a psicóloga caminhou mais de três horas pelas ruas de Paris. "Foi horrível. Nem sequer podia pedir ajuda – não sabia para onde ir." Quando encontrou o hotel – "foi um golpe de sorte ter reconhecido alguns dos sítios por onde passei" – , viu o namorado em pânico. "Pensou que me tivesse acontecido alguma coisa", refere Maria, recordando o episódio de há 15 anos. "Desde então, deixei de gostar de Paris."Em muitos casos, as discussões explicam-se, porque um dos elementos do casal sente que as expectativas para essa noite foram defraudadas, diz a especialista Bárbara Ramos Dias. Pedro não tem boas memórias da passagem de ano. O jantar de 2005, em casa dos sogros, em Estremoz, prolongou-se e o jornalista e a mulher acabaram por iniciar a viagem para Évora, já tarde. "Íamos para uma festa com uns amigos e lembro-me de termos discutido assim que entrámos no carro – ela dizia que não chegaríamos a tempo."Exaltado, Pedro começou a acelerar. "Passei uma passagem de nível a alta velocidade e apanhámos um susto de morte – por um triz não perdi o controlo do carro." O ambiente entre ambos tornou-se mais pesado e os gritos intensificaram-se. "Quando percebemos que nos aproximávamos da meia-noite, parei – estávamos no meio do nada, algures no Alentejo. Não tínhamos champanhe, nem passas. Depois de tudo aquilo, a noite estava irremediavelmente perdida."Na festa, a que chegaram atrasados, ainda tentaram divertir-se. Sem sucesso. E, aborrecidos, ainda enfrentaram mais uma contrariedade nessa noite: quando chegaram ao palacete onde iam dormir ficaram mais de uma hora ao frio à espera que um dos amigos chegasse para lhes abrir a porta. Pedro confessa: "Claro que voltámos a discutir. Nessa altura, só queria dormir e esquecer-me do que tinha acontecido."Todos os nomes são fictícios, excepto o de Joana Silva