Passageiro português tenta invadir cabine do piloto num voo entre Lyon e o Porto

Um passageiro de nacionalidade portuguesa tentou invadir a cabine dos pilotos de um voo da EasyJet entre Lyon e Porto na noite de sexta-feira, informaram este sábado a polícia e a companhia aérea.

O passageiro, que se encontrava em estado de delírio, tentou entrar na cabine pouco depois da descolagem do aeroporto Lyon Saint-Exupéry, informou a EasyJet à AFP.

O sujeito foi imobilizado por outros passageiros e mantido algemado até o retorno ao aeroporto, onde foi colocado sob custódia policial, informou a polícia francesa.

Exames médicos confirmaram que o passageiro de 26 anos, de nacionalidade portuguesa, sofria de enjoos e delírios e foi hospitalizado.

O voo descolou novamente em direção ao Porto, onde aterrou no final da noite, informou a EasyJet.