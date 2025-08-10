Piloto da Ryanair desmaia em voo Barcelona-Porto

"O piloto recebeu assistência no local, mas recusou ir para o hospital e ficou no aeroporto", adiantou fonte do INEM.

O piloto de um avião da companhia aérea Ryanair que fazia o trajeto Barcelona-Porto sofreu este domingo de manhã uma síncope (desmaio) durante o voo, mas recuperou e o avião aterrou na hora prevista, disse à Lusa fonte oficial do INEM.



Em declarações à Lusa, fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), confirmou que recebeu este domingo o alerta às 08h19 de que um piloto de um avião da Ryanair com destino ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no distrito do Porto, tinha sofrido "uma síncope de recuperação rápida" durante o voo e que "aparentemente recuperou ainda durante o voo".

Ao Aeroporto Sá Carneiro deslocou-se uma ambulância dos Bombeiros de Moreira da Maia e uma Viatura Médica e Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Pedro Hispano, adiantou a mesma fonte do INEM.

"O piloto recebeu assistência no local, mas recusou ir para o hospital e ficou no aeroporto", adiantou a mesma fonte do INEM.

O INEM avançou também que o voo em que o piloto sofreu a síncope tinha hora prevista de chegada ao Porto às 08h35.

Dados do site da ANA Aeroporto indicam que o único voo da companhia aérea da Ryanair que chegou este domingo de manhã ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro oriundo de Barcelona (Espanha) foi o voo FR 4587 e que chegou às 08h35 no Terminal 1.

O voo FR 4587 não atrasou e os passageiros já desembarcaram.

A Lusa contactou fonte da ANA Aeroportos, mas até ao momento não conseguiu obter qualquer esclarecimento sobre este episódio.