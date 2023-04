Atenção ao calor: esperam-se temperaturas acima de 30ºC a partir de amanhã

O IPMA alerta ainda que "estas condições meteorológicas, associadas também a valores baixos da humidade relativa do ar, resultarão num aumento significativo do Perigo de Incêndio Rural".

Durante esta semana, os valores máximos da temperatura vão aumentar. O alerta é dado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que justifica o aumento da temperatura com a passagem de "uma massa de ar quente, com origem no norte de África" por Portugal durante os próximos dias.







As temperaturas máximas mais elevadas irão ocorrer "no dia 27 de abril no interior da região Sul, Ribatejo e Beira Baixa, variando entre os 33 e 35ºC", sendo ainda considerada a possibilidade de alguns locais atingirem os 35ºC.Também em "alguns locais do interior Norte e Centro a temperatura máxima poderá variar entre 30 e 33ºC" especialmente no "vale do rio Douro" e na "Beira Litoral".O restante território nacional atingirá valores entre os 25 e 30ºC, já os valores da temperatura mínima vão manter-se entre os 15 e 20ºC.Durante o resto da semana é esperada "uma descida da temperatura máxima em todo o território" ainda assim em muitos locais da região Sul as máximas vão se manter superiores aos 30ºC.

Esta semana existe mais um fim de semana prolongado e as temperaturas prometem levar muitos portugueses às praias. Mas é importante referir que a maior parte delas ainda se encontra sem vigilância, uma vez que a época balnear ainda não começou, e que, segundo a Autoridade Marítima Nacional, deve ter atenção especial às crianças; "não se aproximar da água ou caminhar na areia molhada"; e "não virar as costas ao mar manter uma distância de segurança em relação à água, evitando ser surpreendido por uma onda".





O IPMA alerta ainda que "estas condições meteorológicas, associadas também a valores baixos da humidade relativa do ar, resultarão igualmente num aumento significativo do Perigo de Incêndio Rural". As regiões do interior Norte, Centro e Algarve estarão em risco Máximo e Muito Elevado de incêndio a partir do dia 27.