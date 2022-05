As novas moradas da memória celebram-se esta sexta

A pandemia obrigou os espaços museológicos de todo o mundo a reformularem o modo como divulgavam o seu espólio. A Internet passou a ser a nossa janela para as exposições, com alguns museus a desenvolverem visitas virtuais detalhadas. No início do ano, com o pretexto de alargar o acesso do público nacional e internacional ao seu património artístico, o próprio Estado português passou a disponibilizar as 1.828 obras da sua Coleção de Arte Contemporânea, iniciada em 1976, no site colecaodoestado.pt.