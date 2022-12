Papa Francisco pede para rezarem por Bento XVI que está 'muito doente'

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O Papa Francisco pediu, esta quarta-feira, que os fiéis rezassem pelo papa emérito Bento XVI, adiantando que o seu antecessor se encontra "muito doente".







Vatican Media/Handout via REUTERS/File Photo

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Francisco fez este apelo surpresa no final da sua audiência geral, que se realiza todas as quartas-feiras. Porém, não adiantou mais pormenores sobre o estado de saúde de Bento XVI, de 95 anos.Bento XVI renunciou ao cargo de Papa em 2013, alegando já uma saúde frágil que o impedia de cumprir o cargo na plenitude. Com esse gesto tornou-se o primeiro papa a abdicar em 600 anos.Desde que se afastou dos deveres públicos que Bento XVI vive no Vaticano."Gostaria de vos pedir uma oração especial para o papa emérito Bento, que, em silêncio, está a sustentar a Igreja. Recordemo-lo. Ele está muito doente, pedindo ao Senhor que o console e o sustente neste testemunho de amor pela Igreja, até ao fim", disse Francisco, falando em italiano.O Vaticano não fez nenhum comentário posterior a este apelo de Francisco e a Reuters refere ainda que as chamadas telefónicas feita para a residência de Bento XVI não estão a ser atendidas.