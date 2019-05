Panda albino gigante fotografado pela primeira vez

Pela primeira vez, um panda albino gigante foi fotografado no meio selvagem. O panda foi captado a caminhar entre as florestas de bambu na reserva natural de Wolong, China.

As imagens foram conseguidas através de uma câmara de infravermelhos, em abril. O animal foi avistado a 2 mil metros acima do nível das águas do mar, nesta reserva na província de Sichuan.