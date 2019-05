Anaconda engravidou sem nunca ter acasalado

crescimento e desenvolvimento de um embrião sem que nunca se tenha dado a fertilização das fêmeas. O que acontece é que os filhotes da anaconda são clones da própria mãe. Continuar a ler Anna, a anaconda, nunca esteve em contacto com nenhum macho, garantem os tratadores e os testes confirmaram que as crias tinham sido concebidas através da partenogénese, tendo o parto acontecido em janeiro. Ao todo nasceram quatro anacondas bebés, tendo duas morrido, uma ainda durante o parto, refere o jornal Observador.



Quando os tratadores viram as crias fizeram recolhas de ADN para comparar com o da mãe. Quando os resultados estavam prontos, os tratadores perceberam que as duas crias sobreviventes eram cópias genéticas da mãe e que tinham sido geradas por partenogénese.



A mãe tem oito anos e três metros de comprimento e cerca de 13 quilos.

Uma anaconda de cativeiro nos Estados Unidos da América teve uma ninhada apesar de nunca ter tido contacto com um macho da sua espécie. O réptil, que está no New England Aquarium e co-habita apenas com anacondas fêmeas no aquário.A cobra engravidou através de um fenómeno de partenogénese, ou seja