Óscares. Como celebra um realizador a vida após perder uma filha?

O realizador dinamarquês Thomas Vinterberg foi um dos vencedores da cerimónia dos Óscares, que se realizou na noite de domingo. O filme Druk (Mais uma Rodada, na tradução portuguesa) estreia nas salas nacionais no dia 29 de abril e, para o realizador, receber a estatueta dourada foi um "milagre" dedicado à filha, Ida. A jovem tinha 19 anos quando morreu, quatro dias depois de a rodagem do filme começar. Este marcaria a sua estreia como atriz.



Ao agradecer o Óscar, Vinterberg recordou Ida: "Queríamos fazer um filme que celebrasse a vida e quatro dias de rodagem depois, aconteceu o impossível. Um acidente numa autoestrada levou a minha filha. Alguém que olhava para o telemóvel. E temos saudades dela e amamo-la. E... desculpem... dois meses antes de rodarmos este filme e dois meses antes de morrer ela estava em África. Enviou-me uma carta e ela tinha acabado de ler o argumento, e brilhava com entusiasmo. Ela amou isto e sentiu-se vista. E era suposto ela entrar. Se alguém se atreve a acreditar que ela está connosco de alguma maneira, podem vê-la a bater palmas e a apoiar-nos. Acabámos por fazer este filme para ela, como um monumento para ela. Por isso Ida, este é um milagre que acabou de acontecer e fazes parte deste milagre. Talvez tenhas feito alguma coisa algures, não sei, mas isto é para ti."



Ida morreu numa autoestrada na Bélgica. A ex-mulher de Vinterberg, Maria Walbom, levava-a para Paris, onde a filha se ia encontrar com amigos. Mas outro condutor distraído pelo telemóvel chocou contra ambas. Maria recuperou dos ferimentos, mas Ida morreu no local.