O vício dos smartwatches

No último Natal, Marina Rosa, de 33 anos, decidiu fazer um upgrade ao seu indispensável smartwatch. Comprou um mais sofisticado, o modelo Amazfit GTS, que lhe custou cerca de 130 euros. Começou por utilizá-lo apenas para registar a distância percorrida e as calorias perdidas quando fazia caminhadas, mas agora, diz, anda sempre com ele porque ficou "viciada" no registo diário da sua atividade. "É muito útil porque evita o sedentarismo. Se eu estiver muito tempo sentada, sou avisada por uma notificação de que tenho de me levantar e dar uma voltinha. O modelo anterior media a pressão arterial, mas este não", conta à SÁBADO a coordenadora de equipa de uma empresa de distribuição. Marina também costuma dormir com o relógio para monitorizar o sono, embora não seja todos os dias, mas "nas alturas" em que se sente "mais stressada". Entretanto, descobriu uma balança inteligente da Xiaomi, que emparelha com o relógio e com o iPhone (através de Bluetooth) e comprou-a. Esta balança vai muito além da informação do peso, já que indica outras métricas importantes para a saúde, como o índice de massa corporal e os níveis de hidratação.





Até há pouco tempo, os praticantes de exercício físico entusiasmavam-se com aparelhos que dispunham de funções básicas, como a contagem dos passos, as calorias perdidas ou o controlo da frequência cardíaca. Mas o universo destes gadgets tem-se desenvolvido a um ritmo muito acelerado, sobretudo com a pandemia. Já há relógios, pulseiras e anéis inteligentes que, além de nos manterem informados do que recebemos no telemóvel (alguns fazem e atendem chamadas e enviam SMS), fornecem vários indicadores de saúde. Medem a energia corporal, os níveis de oxigénio no sangue, a tensão arterial, avaliam a qualidade do sono, o período de ovulação e a glicose, e até os níveis de stress.



Deteta covid-19 nove dias antes dos sintomas

Com o aparecimento do coronavírus passámos a ter novas rotinas, como medir a febre. Por isso, os relógios que medem a temperatura corporal e o nível de oxigénio tornaram-se muito procurados – um dos sinais de infeção respiratória é a redução da capacidade pulmonar e, como tal, do fornecimento de oxigénio ao sangue, uma pista importante que indica, pelo menos, a necessidade de fazer um teste. Um estudo da Universidade de Stanford concluiu que os dados dos smartwatches podem ser muito úteis para detetar a Covid-19 nove dias antes de surgirem sintomas.