32 anos depois, o eremita Mauro vai deixar a sua amada ilha

Em 1989, Mauro Morandi pretendia entrar com o seu catamarã no Pacífico Sul. Porém, as dificuldades no mar levaram-no até à ilha de Budelli, ao largo da Sardenha. Quando chegou, o cuidador da pequena ilha entre a Sardenha e a Córsega revelou-lhe que se reformava dentro de dias. Morandi decidiu ocupar o seu lugar, vivendo sozinho em Budelli. A aventura termina no fim deste mês, depois de anos de conflitos.