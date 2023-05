Mateo, de 4 anos, brinca com a roda do leme em águas calmas – mas não sai do mesmo sítio. Nos últimos dias, tem vivido numa casa flutuante, atracada na marina do Parque das Nações (herança da antiga Expo que agora faz 25 anos). Às 8h30, o filho de Guillermo Rodriguez e de Nannet Vander vai ao alpendre espreitar se já chegou o cesto do pequeno-almoço com tudo a que tem direito: cereais de chocolate, leite, pão, fiambre e fruta.