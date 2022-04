Os bons negócios das casas: comprar, vender, trocar e o mundo dos leilões

Havendo uma nuvem negra de austeridade, os mais prevenidos, como José Costa, em vez de guardarem o dinheiro no banco, com baixas taxas de juro, apostam num ativo de valorização constante. Adivinhem qual é? Pista 1: resiste às crises, pelo menos para já. Pista 2: conta mais pela localização. Pista 3: não muda de sítio. É fácil: sim, uma casa. Melhor ainda se for uma pechincha no centro de Lisboa, com vista de rio e em bom estado de conservação.