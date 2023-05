Já preparou a sua morte digital?

Decidir quem vai ficar com a password do seu email ou Instagram, quando morrer, deve ser uma preocupação. O investigador italiano Davide Sisto explica o que é a imortalidade nas redes sociais.

Nunca pensamos detalhadamente sobre o que vai acontecer quando morrermos. Provavelmente deixamos as decisões sobre quem fica com os nossos livros, roupa e outros pertences entregues a terceiros. Mas e tudo o que temos no telemóvel? Já imaginou o que vai acontecer às conversas de WhatsApp, às fotografias que enviou por email ou até às notificações das redes sociais? Pode parecer uma preocupação secundária, mas a verdade é que existem 50 milhões de mortos apenas no Facebook. Davide Sisto começou a refletir sobre os chamados fantasmas digitais quando recebeu no seu smartphone um alerta de aniversário de um amigo que tinha morrido há três meses. “Isto tocou-me. E durante o dia, enquanto eu trabalhava, o meu telemóvel continuou a informar-me que não me podia esquecer dos anos dele. Então fui à sua página de Facebook e apercebi-me como a vida continua nas redes sociais”, diz.