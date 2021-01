Os que foram escondidos pelas famílias reais

John viveu apenas 13 anos, de 1905 a 1919, mas a sua curta vida permanece como uma das maiores nódoas da família real inglesa no século XX. Em 1910, quando o seu pai (George V) foi coroado Rei, John tornou-se automaticamente um dos candidatos a suceder-lhe. Mas tinha dois problemas pela frente. Primeiro, era o mais novo de seis irmão e dificilmente seria rei em vida. Depois, e mais importante, foi escondido pela própria família.





ePaper ou encontre-o nas bancas a 29 de dezembro de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 29 de dezembro de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Em 1909, quando tinha 4 anos, foi-lhe diagnosticado epilepsia e "internado" em Sandringham House, uma gigantesca propriedade rural da família real em Norfolk, a 185 km de Londres. Em 1911, na cerimónia oficial de coroação do seu pai, não esteve presente. Ainda assim, ocasionalmente apareceu em público com a família, pelo menos até 1916, quando tinha 11 anos e o estado de saúde terá piorado (foi diagnosticado também com autismo). Nesse ano, foi recolocado noutra casa em Norfolk, Wood Farm. O pai estava muito ocupado com a I Guerra (onde viria a combater e a ser ferido com gravidade) e o estado de saúde piorou tanto que deixou de receber educação. Viria a morrer em 1919 e desapareceu misteriosamente dos livros de genealogia da casa de Windsor.