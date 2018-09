Série original da Netflix retrata a vida da monarca. Episódio sobre a educação de Carlos não agradou à soberana britânica.

A Rainha de Inglaterra está desiludida com a maneira como a série da Netflix The Crown retratou a sua posição e a do duque de Edimburgo sobre a educação do filho mais velho de ambos, o príncipe Carlos. Segundo a imprensa britânica, o episódio chamado Paterfamilias deixou a soberana "chateada".

Segundo o episódio, os monarcas não concordaram com a escolha da escola de Carlos: Isabel II preferia Eton, enquanto o marido queria que esteve seguisse os seus passos e fosse para a Gordonstoun School, na Escócia.

A escolha do duque prevaleceu e, na série, é possível ver que a adaptação de Carlos à nova realidade foi muito complicada – o herdeiro ao trono britânico terá sido vítima de bullying e o pai nunca se terá compadecido.

Um funcionário sénior da corte assegurou ao Express que Isabel II ficou "particularmente chateada" com uma cena em que Filipe não demonstra simpatia por Carlos. "Isso não aconteceu", disse ao jornal.

De acordo com a mesma fonte, Isabel II dá importância ao assunto porque sabe que "muitos daqueles que assistem à série interpretam-na como um retrato preciso da família real". "Isso é algo que ela não pode mudar", rematou.

Segundo a própria Netflix, a série "segue as rivalidades políticas e intrigas românticas do reinado da Rainha Isabel II". O sucesso fez com que já fosse confirmada uma terceira série, que deve estrear em meados de 2019.