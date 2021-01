Larry King hospitalizado com covid-19. Apresentador tem 87 anos

A família do apresentador, que sofre de diabetes tipo-2 e teve já vários problemas cardíacos, tem estado impedida de o visitar, referiu a mesma fonte.





No ano passado, King perdeu dois filhos: Andy, de 65 anos, morreu vítima de ataque cardíaco e Chaia, de 52, morreu na sequência de um cancro no pulmão.

O lendário apresentador de televisão norte-americano Larry King, de 87 anos, foi hospitalizado em Los Angeles com covid-19. Segundo a CNN, encontra-se no hospital há uma semana."Larry lutou contra tantos problemas de saúde nos últimos anos e está a lutar contra este também, é um campeão", disse à ABC News uma fonte próxima da família.Larry King, que começou a carreira numa estação de rádio de Miami e apresentou durante 25 anos o programa Larry King Live, na CNN, lutou também contra um cancro do pulmão em 2017.