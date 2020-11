Acabada de estrear, a quarta temporada de The Crown retrata a história mais recente da família real britânica e está a provocar indignação entre os seus membros, em especial ao príncipe Carlos, um dos maiores protagonistas destes dez episódios. Desde que estreou a série de sucesso na Netflix nunca houve uma declaração oficial do palácio de Buckingham, apenas informações do círculo próximo dos Windsor chegam aos meios de comunicação. Uma dessas fontes garante que o filho mais velho de Isabel II está furioso e acusa os guionistas de explorarem a dor da família real para obter ganhos financeiros, apresentando uma versão distorcida dos factos. "Isto é um drama e entretenimento com fins comerciais por isso há que ter em conta as pessoas envolvidas. Neste caso, é um arrastar de coisas que aconteceram em tempos difíceis, há 25, 30 anos sem pensar nos sentimentos de ninguém. Isso não é correto nem justo, sobretudo quando as coisas que se mostram não representam a verdade", disse uma dessas fontes ao Daily Mail. O príncipe de Gales, interpretado pelo ator britânico Josh O'Connor, de 30 anos, é apresentado como um homem frio e egoísta com a inocente Diana Spencer, com quem se casa sem conhecer, e lhe é infiel com a amante Camilla Parker Bowles, que era casada.Esta temporada cobre a época do assassinato de Lord Mountbatten, tio-avô de Carlos, em 1979, até à queda de Margareth Thatcher, em 1990. Há duas cenas que terão levado Carlos à fúria. Uma é com a morte de Mountbatten. Na ficção, o lord envia-lhe uma carta pouco antes de morrer, num atentado do IRA, em que comunica a Carlos a sua deceção por ele continuar a manter uma relação com Camilla e não cumprir o dever de encontrar uma noiva. Nesse capítulo, o herdeiro do trono chama "traidor" ao tio e a seguir este morre. A verdade é que não há provas da existência dessa carta nem de divergências entre ambos.Outra parte que terá irritado profundamente Carlos de Inglaterra é quando o duque de Edimburgo ameaça a princesa Diana quando esta deixa de falar com o marido. Esta atitude alimenta a suposta tese de que o pai do príncipe Carlos possa estar por detrás do acidente em Paris que matou a princesa – algo que nunca se provou. Aos filhos de Diana, o que mais lhes terá custado são as cenas em que a mãe se enche de comida para depois vomitar, além da dolorosa separação dos pais, que melindrou sobretudo William. A rainha e Felipe de Edimburgo também não gostaram das temporadas anteriores, sobretudo quando revelam que o duque manteve um romance com uma bailarina.Já Camilla Parker Bowles, atual mulher do príncipe Carlos, assistirá a esta nova temporada tranquilamente, sem ficar nem um pouco ofendida com a forma como é retratada, revelou um amigo da duquesa da Cornualha, à Vanity Fair. Interpretada por Emerald Fennell, os episódios mostram Camilla em contacto permanente com o príncipe de Gales nos primeiros anos do casamento dele com Diana, inclusive a dormirem juntos na noite anterior à histórica cerimónia. Esta polémica acontece numa altura em que o príncipe Harry e Meghan Markle assinaram um contrato de 10 milhões de euros com a Netflix para produção de documentários, filmes e programas.