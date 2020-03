O casamento real britânico enguiçado

A princesa Beatriz, de 31 anos e o milionário italiano, Eduardo Mapelli Mozzi, de 36, seriam os protagonistas do casamento real do ano, que estava marcado para 29 de maio. Mas não vai ser possível devido à crise mundial provocada pelo coronavírus. Desde que o noivado da filha mais velha do príncipe André e de Sarah Ferguson foi anunciado, em setembro passado, só tem havido contratempos.Primeiro foi a polémica de o noivo ainda viver com Dara Huang, uma designer norte-americana e mãe do seu filho, Christopher, de 3 anos. Depois, o envolvimento do príncipe André no escândalo Epstein e a polémica entrevista que ele deu na televisão - tudo provocou contínuos atrasos na marcação da data do casamento. Pelo meio, Harry e Meghan Markle anunciaram a sua saída da família real e Beatriz de York tornava-se de novo na vítima colateral, adiando mais uma vez o casamento.Agora, a pandemia – que levou ao isolamento dos seus avós, Isabel II e o duque de Edimburgo, em Windsor, e do tio, o príncipe Carlos, que está infetado pelo coronavírus – voltou a alterar os planos da neta da Rainha de Inglaterra. "A princesa Beatriz e o senhor Mapelli Mozzi têm muita vontade de se casar, mas estão igualmente conscientes de que se deve evitar riscos desnecessários nas circustâncias atuais. Estão a ponderar a possibilidade de celebrar um casamento íntimo com um pequeno grupo de amigos e familiares", lia-se num comunicado emitido pela Casa Real, na semana passada.Depois de a avó ter dado a aprovação e de todos os imprevistos, Isabel II concedeu a honra, a uma das suas netas favoritas, de celebrar a recepção aos convidados no local mais icónico da monarquia britânica: o palácio de Buckingham, após a missa no palácio de St. James. Esse privilégio a sua irmã, Eugénia, não teve quando se casou. Como Beatriz não é um membro senior da família real não lhe foi concedida a abadia de Westminster – os últimos a casarem-se ali foram Kate e William.O casamento real do ano está suspenso. Nos próximos dias, Beatriz e Edo, como é conhecido, terão que decidir se seguem em frente ou se adiam, talvez para 2021. Se avançarem não poderão contar com a rainha e Filipe de Edimburgo e Carlos e Camilla. A família do noivo também tem o mesmo problema, já que Itália é o país mais atingido pelo coronavírus. Filho do conde Alessandro "Alex" Mapelli-Mozzi , ex- atleta olímpico britânico e membro de uma família nobre da região de Bergamo, na Itália, Edo é CEO da Banda Property, uma empresa de desenvolvimento imobiliário e design de interiores, que ele fundou em 2007.