Isabel II já não é a mais popular da família real

Kate Middleton ultrapassou a rainha Isabel II no ranking do membro mais popular da família real britânica. Segundo um inquérito feito pelo Daily Mirror a mais de quatro mil pessoas, 35% responderam que a mulher do príncipe William é a sua favorita, ganhando à monarca por 500 pontos. Isabel II ficou em segundo lugar com 928 votos, seguida do neto William. O príncipe Harry, que sempre foi um dos mais queridos pelos britânicos, surge agora na quarta posição, o que indica que ele perdeu popularidade com a sua saída da família real.

Condessa de Sussex à frente de Carlos e Camilla

A princesa Ana, filha da rainha, ocupa o quinto lugar, com muitos súbditos a reconhecerem a sua dedicação aos eventos oficiais durante mais de 50 anos. Meghan Markle não foi além do sexto, seguida de Zara Tindall, filha da princesa Ana, que apesar de estar muito longe do trono (18.ª na linha de sucessão), tem muita simpatia das pessoas. Em oitavo lugar, Sophie, condessa de Wessex, mulher do príncipe Eduardo, tem vindo a aparecer mais desde a pandemia, especialmente desde a saída de Harry e Meghan, e é agora chamada de "arma secreta" dos Windsor.

A pior classificação vai para Carlos e Camilla, com o 9.º e o 10.º lugar da lista. Os especialistas em realeza afirmam que a posição da rainha continua a ser muito forte e atribuem a descida de popularidade ao facto de não ter estado tão visível durante a crise da pandemia, ao contrário dos duques de Cambridge, que utilizaram o Zoom para estar em contacto com pessoas de todo o país.