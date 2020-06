ePaper ou encontre-o nas bancas a 24 de junho de 2020.

São apenas 11 os quilómetros que separam no terreno as vilas alentejanas de Cuba e de Vidigueira, no entanto, há dois mares que se intrometem entre elas: o mar que levou Vasco da Gama até às Índias e o mar que empurrou Cristóvão Colombo contra a costa das Américas. Dois dos maiores feitos náuticos do Renascimento europeu convivem aqui. Um para um lado, outro para o outro. Coisas de vizinhos, bem se vê.Ainda há quem não ache piada à graçola. Para qualquer falante da língua portuguesa a expressão "larga o osso" significa "sofreguidão". Em Vidigueira, pode representar mais. Foi Rafael Bordalo Pinheiro que a usou pela primeira vez, em finais do século XIX. E o propósito da anedota teve a ver com a consternação que se apoderou dos vidigueirenses quando o governo real decidiu transladar os ossos de Vasco da Gama para o Mosteiro dos Jerónimos. "Deu muito que falar na época", diz Mário Maia e Silva.É na posse da família de Mário Maia e Silva que hoje se encontra a Quinta do Carmo, que dista pouco mais de um quilómetro de Vidigueira. É lá que subsiste o que sobra do convento carmelita de Nossa Senhora das Relíquias, para onde foram encaminhados os restos mortais de Vasco da Gama, primeiro conde de Vidigueira, após o seu falecimento em Cochim, na Índia.E talvez também seja lá que ainda hoje permanecem os cobiçados ossos do navegador: "Após a extinção das ordens religiosas, os túmulos da família foram vandalizados e as ossadas espalhadas ao acaso. É muito provável que os restos de Vasco da Gama, ou parte deles, ainda aqui estejam", desconfia.