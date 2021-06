As mais lidas GPS

Experiência em torno das de Michelangelo, Da Vinci, Monet e Klimt vai ocupar o Centro de Congressos do Algarve ao longo de todo o verão.

É já a partir desta sexta feira, 4 de junho, a partir das 19h15, que se podem apreciar as exposições imersivas dedicadas a Monet, Klimt, Da Vinci e Michelangelo no Centro de Congressos do Algarve, em Vilamoura, onde permanecem até 30 de setembro.