O que não pode perder na Andaluzia

La Alhambra

Granada

Quando Granada era um emirado do território de Al-Andalus, este era um símbolo do poder mouro. Inclui cidadela, Alcazaba (com quatro torres e vista deslumbrante) e palácios. Juntamente com o palácio de Generalife, com belos jardins, e o peculiar bairro de Albaicín, forma um complexo que é Património Mundial da UNESCO.



Itálica

Santiponce, Sevilha

Primeira cidade romana da Península Ibérica, onde nasceram os imperadores Trajano e Adriano, inclui ruínas de templos, termas, teatro, villas e o anfiteatro que foi o Fosso dos Dragões de Game Of Thrones.



Parque Natural de Doñana

Sevilha

Património da Humanidade da UNESCO, é habitat de linces ibéricos, tem 360 espécies de aves e, nos pântanos, peixes e anfíbios. Conheça-o de bicicleta ou a caminhar com um guia do centro de visitantes El Acebuche.