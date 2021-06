Tome nota: o que fazer em Junho no Algarve 

Está de regresso o Guia Algarve, com o seu programa mensal de eventos e atividades - um sinal de que aos poucos se retomam as atividades culturais e turísticas. As iniciativas agendadas para este mês são para todos os gostos e idades.



O maior destaque vai para o 1.º Festival de Caminhadas de Monchique, que se realiza no fim de semana de 10 a 13, integrado no calendário anual do Algarve Walking Season. Durante quatro dias, entre as 08h00 e as 19h00, vai ser possível aproveitar o contacto com a natureza com passeios pedestres, meditação, animação infantil e musical, e outras atividades.



Está também previsto o regresso do cantor Fernando Daniel à região. Vai subir ao palco do Teatro das Figuras, em Faro (dias 19 e 20, às 21h00). Entre outros concertos agendados está o Portugalex – Fado e Cante Alentejano, no grande auditório do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão (dia 09, às 21h30).