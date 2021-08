Pare de se preocupar: mergulhe neste paraíso do Douro

A descida, serpenteada por entre vinhas, leva-nos à receção onde nos esperam. “Boa tarde, a partir daqui não tem de se preocupar com mais nada.” À medida que as malas desaparecem para o quarto e nos servem um snack de frutos secos e uma bebida, percebemos que será efetivamente assim. O Six Senses Douro Valley foi pensado para ser uma imersão num ambiente de relaxamento e prazer. Mas relaxar não tem de ser sinónimo de não ter nada para fazer. Aliás, será difícil resistir à oferta de atividades do hotel.