O filho de Cristóvão Colombo, autor da biografia do descobridor, queria construir a maior biblioteca do mundo. Percorreu vários países e conseguiu juntar milhares de livros que estão em Sevilha.

Hernando Colón pensou cada detalhe da maior biblioteca que existiu no século XVI. Para reunir todos os livros do mundo num só local, tinha de ter um sistema organizado. O filho ilegítimo do navegador Cristóvão Colombo (sendo em português o seu nome Fernando Colombo) contratou várias pessoas que leram os livros e fizeram resumos, para que quem quisesse conhecer um determinado livro pudesse lê-lo de forma mais rápida. A sua coleção chegou aos 3 mil, como se pode ver no documento o Livro dos Epítomes.