Novo estudo revela que químico torna os órgãos sexuais "significativamente" mais curtos e menos grossos. A substância está presente na roupa à prova de água, papel vegetal para comida e em frigideiras anti-aderentes.

A exposição a altos níveis de compostos perfluorados (PFC, na sigla em inglês), presentes em químicos usados em frigideiras anti-aderentes, pode interferir com as hormonas masculinas levando a que os órgãos sexuais sejam "significativamente" mais curtos e menos grossos.



A conclusão foi feita por pelos investigadores da Universidade de Pádua, em Itália, em novo estudo publicado no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Esta interferência pode acontecer ainda dentro da barriga da mãe ou durante a adolescencia. Estes químicos, presentes também em roupa à prova de água e papel vegetal para comida, entram na corrente sanguínea e reduzem os níveis de testosterona.



Os investigadores da universidade italiano analisaram o pénis de 383 homens com uma idade média de 18 anos. Os cientistas descobriram que jovens que cresceram em áreas poluídas com PFC têm o pénis 12.5% mais curtos e 6.3% menos grossos do que o habitual.



Locais como Shandong (China), West Virginia (Estados Unidos), Dordrecht (Holanda) e Pádua (Veneza) são dos que têm um maior nível de PFC. De acordo com os investigadores, a interferência deste químico faz os homens ter o pénis mais pequeno, esperma menos saudável e móvel e diminui a distância entre o escroto e o anús, o que é um sinal de baixa fertilidade.