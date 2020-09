ePaper ou encontre-o nas bancas a 02 de setembro de 2020.

Coleciona denúncias de corrupção que apresenta ao Ministério Público (MP), mas nunca houve um caso que desse em condenação. Nem mesmo o do campo de Salgueiros, no Porto. Um terreno que foi avaliado em 3 milhões e vendido – para fazer uma estação de metro – por mais 8 milhões. O MP deu-lhe razão, mas arquivou o caso porque não sabia onde parava o dinheiro. Paulo de Morais defende que a corrupção é o pior problema do País. Escreveu O Pequeno Livro Negro da Corrupção para que as pessoas conheçam o rosto dos alegados culpados. Foi candidato a Presidente da República, em 2016, mas não está a pensar concorrer nas próximas presidenciais. Já tinha sido dirigente do PSD, mas saiu. “Os partidos são hoje partidos de negócios.”O grande objetivo deste livro é deixar para memória futura quais foram os fenómenos, os casos e os protagonistas que levaram a que Portugal, no início do séc. XXI, podendo ser um País rico, continuasse a ser pobre. A corrupção é o maior problema de Portugal e entrou no ADN do próprio regime. As empresas capturam políticos para terem benesses ao nível de vantagens do Orçamento do Estado [OE], no fundo, para ver quem pode ir comer à gamela da manjedoura que é o OE. Podia dar um exemplo? Quando falamos do escândalo do BES, não estamos a falar de umas pessoas que estavam no BES a enganar a administração. Falamos de Ricardo Salgado e dos seus colaboradores, como Manuel Pinho, que esteve no governo, ou de Rita Cabral, que é namorada do Presidente da República. Ou seja, há uma interconexão muito grande entre os agentes do BES e um conjunto de atores que estão simultaneamente no BES, no governo e no parlamento.