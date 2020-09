John Gray vendeu 15 milhões de exemplares do livro Os Homens são de Marte e as Mulheres de Vénus e continuou a escrever sobre o tema. Tem mais de 12 bestsellers, que fazem um total de mais de 50 milhões de cópias vendidas em todo mundo. Por base a premissa: homens e mulheres têm necessidades e comportamentos diferentes e para termos relações temos de compreender o que separa os géneros.





Há mais de 40 anos que faz terapia de casal e diz que atualmente é ainda mais difícil os casais se entenderem. Motivo? O stress, mas sobretudo a ideia da neutralidade de género. John Gray decidiu atualizar estas ideias no livro Para Lá de Marte e Vénus (ver caixa) e explica à SÁBADO os desafios que os casais vão enfrentar. Muito deles são os mesmos do primeiro livro, que até inclui um sistema de pontos para ajudar os casais. Gray – cujas teorias têm gerado polémica – defende que estamos demasiado politicamente corretos. "Esta sociedade está com uma tal hipersensibilidade que nem ouve outros ponto de vista. Todos se ofendem com tudo. É uma pena. As diferenças existem e temos de saber usá-las. A moda da neutralidade de género é prejudicial. Falamos de factos. Se fores ao médico, ele sabe que um homem e uma mulher são diferentes e até terão tratamentos adaptados. Temos de combater o politicamente correto."