Os 10 carros mais vendidos do mundo

O mercado automóvel cresceu durante os primeiros seis meses deste ano. Segundo um estudo realizado pela "Jato", que tomou em consideração os 57 maiores mercados do mundo, a China e os Estados Unidos foram os grandes motores do aumento de vendas que atingiu 44,03 milhões de veículos, um crescimento de 3,6 por cento.

A China continua a ser o maior mercado a nível global, tendo absorvido 12,23 milhões de matrículas. Nos Estados Unidos foram vendidos 8,62 milhões e no Japão 2,69 milhões. A Alemanha é o maior no mercado europeu, mas perdeu o terceiro lugar do ranking para a Índia, que ascendeu ao último lugar do pódio graças a um crescimento de 16 por cento (1,98 milhões de unidades).

Em termos de carroçarias, é evidente o crescimento das vendas dos SUV, que representam 34 por cento das matriculas, o que corresponde a cerca de 15 milhões de veículos.

Em termos de modelos não há grandes alterações. O peso das vendas das pick up Ford F-Series garantem-lhe o primeiro lugar de um ranking onde o Toyota Corolla e o VW Golf ocupam as posições imediatas graças à sua presença no mercado global.

1º FORD F-SERIES. Foram vendidas 534.827 modelos da gama de pick ups da marca americana, o que representa um aumento de 3%.

2º TOYOTA COROLLA. a marca japonesa continua a marcar pontos no mercado global. Foram matriculadas 478.122 unidades, um crescimento de 1%.

3º VOLKSWAGEN GOLF. 431.836 modelos (+1%) do modelo da marca de Wolfsburgo colocam a Volkswagen no terceiro lugar do ranking, onde é a única marca europeia a marcar posição no top ten.

4º HONDA CIVIC. A nova geração do modelo japonês vendeu 412.664 unidades, registando um crescimento de 6%.

5º TOYOTA RAV 4. É o SUV mais vendido a nível global. Foram matriculados 395.816 modelos, o que representa um crescimento de 7% face a período homólogo do ano anterior. É a maior evolução no top ten.

6º NISSAN X-TAIL/ROGUE. O SUV X-trail da Nissan é comercializado nos Estados Unidos com o nome Rogue. Foram vendidas 392.489 unidades, um valor que ficou 5% aquém das vendas registadas em período homólogo do ano anterior.

7º VW PASSAT/MAGOTAN. O Passat é vendido na China com o nome Magotan. O mercado global absorveu 356.566 unidades, um aumento de 5%.

8º HONDA CR-V. Foram colocados no mercado 339.081 modelos do SUV nipónico, um valor semelhante ao registado em igual período de 2017.

9º HONDA HR-V/VEZEL/XR-V. Vários nomes para um modelo que está presente a nível global. Foram matriculados 334.917 veículos, uma quebra de 8% face a período homólogo do ano passado. Foi a maior quebra de um modelo presente no top ten.

10º CHEVROLET SILVERADO. A pick up do Grupo General Motors ficou longe da rival da Ford. Nos primeiros seis meses do ano foram vendidas 326.427 unidades, o que representa um crescimento de 10%.