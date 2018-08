É português e transformou um BMW 850i em atrelado

Nunca pensámos que seria possível ver um BMW 850i antigo transformado em atrelado, mas não podíamos estar mais enganados. E a "culpa" é de um português...

As imagens, partilhadas no Reddit pelo utilizador u/Rodzp, mostram um Subaru Tribeca equipado com um spoiler dianteiro da BMW M, um enorme spoiler traseiro inspirado no Toyota Supra e claro, o atrelado mais original que alguma vez vai ver.

Este Subaru, com matrícula francesa, foi apanhado em Portugal e conta com vários autocolantes do símbolo da Federação Portuguesa de Futebol. Porém, é o atrelado – com as mesmas jantes do carro – que mais atenção rouba.