Cláudia Lucas Chéu: O assédio sexual é nojento

"Não dá para pôr paninhos quentes ou falar com rodriguinhos sobre um tema que me dá asco: o assédio sexual." Cláudia Lucas Chéu começa assim um texto sobre o assédio sexual no mundo artístico. A escritora, argumentista e antiga atriz partilha o que viu no meio, ao longo da sua carreira.







Do tempo em que foi atriz e diretora de atores recorda: "Passava horas em estúdio e em exteriores, em plateau e na régie, e vi bem como funciona o sistema do patriarcado em equipas técnicas maioritariamente masculinas, que continham o poder mas não as suas línguas compridas e pouco asseadas quando se referiam às actrizes, muitas não passavam de miúdas, olhando muito mais para o rabo e para as mamas delas em vez de porem os olhos no seu desempenho profissional."Leia o texto completo em www.maxima.pt