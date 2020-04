Will, o repórter que entrou em direto sem calças

I have ARRIVED*



*in the most hilariously mortifying way possible https://t.co/2NQ85QEJVr — Will Reeve (@ReeveWill) April 28, 2020

Com as medidas de isolamento devido à pandemia da Covid-19 , as videochamadas sucederam-se. Na televisão, não faltam os diretos a partir de casa: e o de Will Reeve será um dos mais memoráveis. O repórter da ABC News foi entrevistado no programa Good Morning America, sem usar calças.Reeve, que é filho do ator Christopher Reeve (que deu vida ao Super-Homem em quatro filmes, e que ficou tetraplégico na sequência de uma queda de cavalo) falava sobre as farmácias que entregam medicamentos aos pacientes através de drones. Sem operador de câmara, foi Reeve quem posicionou o aparelho: na imagem surgia de camisa e casaco de fato, mas sem calças.Em sua defesa, nas redes sociais, garantiu que estava de calções e tinha acabado de fazer exercício, antes de entrar em direto. Também brincou sobre como não seria contratado como operador de câmara.