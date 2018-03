No passado fim-de semana o Departamento de Polícia de Chula Vista, nos EUA, divulgou o último adeus entre um oficial da unidade canina e o cão com quem trabalhou durante anos, Griffen.

A polícia divulgou a mensagem no Twitter: "Na sexta-feira, o CPVD perdeu um parceiro de confiança, o K-9 Griffen. Foi um dia difícil para nós, especialmente para o dono e melhor amigo do Griffen, o agente Chancellor." Uma homenagem ao pastor-belga Malinois de sete anos, junto ao agente Curtis Chancellor, com quem trabalhava no turno da noite.





On Friday, CVPD lost a trusted partner, K9 Griffen. It was a hard day for all of us, especially Griffen’s handler and best friend, Officer Chancellor. May you #RIP, Griffen. Thank you for your service to our Department and the city of #ChulaVista. -1180 pic.twitter.com/sdik99O4hN