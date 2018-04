Há 10 anos, Alex Cearns deixou o trabalho na polícia para perseguir o sonho da fotografia, aliando-o ao seu amor por animais. Criou o Houndstooth Studio em Perth, na Austrália, e tornou-se fotógrafa de animais profissional.

Agora, depois de inúmeros prémios e reconhecimento internacional na área, decidiu lançar um livro chamado "Perfect Imperfection" (Perfeita Imperfeição, em português), protagonizando histórias de cães de estimação e resgatados por instituições que, por uma razão ou outra, sofreram alguma adversidade e conseguiram superá-la.

"Um dos meus objectivos como fotógrafa de animais foi capturar as adoráveis subtilezas que fazem de todas as criaturas únicas e preciosas. Adoro todos os animais que tenho o privilégio de fotografar, mas aqueles encarados como 'diferentes' guardam um lugar especial no meu coração. São cães que perderam pernas, nasceram sem olhos e mostram ainda cicatrizes de abusos passados."

A fotógrafa australiana confessou que o propósito deste livro foi captar a perseverança dos animais e inspirar as pessoas, mostrando que animais incapacitados merecem tanto amor como qualquer outro ser vivo.



