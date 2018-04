Beaux Tox tem um focinho difícil de esquecer. Com pouco espaço no ventre da mãe, nasceu com uma deformação craniana e facial. Depois de ser abandonado, o animal teve uma nova oportunidade quando conheceu a sua nova dona, Jamie Huilt.

"Uma amiga minha publicou uma imagem do Beaux no Facebook com o objectivo de procurar uma casa para ele", contou ao site Dodo. "Nesse dia enviei-lhe uma mensagem a dizer que adorava ficar com ele."

De acordo com Huit, exames médicos confirmaram que a sua personalidade e possibilidades de sobreviver se mantiveram inalteradas, mas a sua infância não foi fácil. "Devido ao focinho deformado, as pessoas que o criaram não conseguiram vendê-lo, acabando por dá-lo de graça. Um homem ficou com o cachorrinho mas como não tinha uma grande relação com os seus gatos, ficava isolado no jardim da casa."

Durante cinco anos o cão continuou a ser negligenciado pelo dono, até que equipas locais resgataram o animal. Depois de intervenções e um regresso à casa original, Beaux Tox foi apresentado a Jamie.

A mulher sentiu-se tocada pelo cão e, percebendo que esta seria a única oportunidade de Beaux ter uma verdadeira casa, acolheu-o. "Eu não conseguia deixá-lo voltar para aquela casa outra vez."

A própria dona sabia o que era estar numa casa que não a sua, tendo frequentado um orfanato até ser adoptada com 9 anos. "Eu queria que ele tivesse estabilidade e um lugar que pudesse chamar a sua casa."

Devido aos maus tratos que sofria, os médicos chegaram a prever que Beaux só tinha 50% de probabilidades de sobreviver. Alguns meses depois, o cão voltou a estar em forma, apesar de ter perdido a audição no ouvido esquerdo.

Desde que chegou a casa de Jamie, o cão transformou-se completamente: "Ele era um animal de exterior mas ninguém diria isso porque está sempre dentro de casa", contou ao Dodo. E, para fazer a adaptação ao interior da casa, a dona recebeu a ajuda de Riley, um golden retriever que é agora o irmão mais velho de Beaux Tox.

Um ano depois de deixar o jardim de vez, Beaux passou de estar sempre sozinho para se tornar a principal atracção da família – que é exactamente o que ele gosta.