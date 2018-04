Chico, um statffordshire terrier, foi recolhido por bombeiros que entraram num apartamento nos arredores de Hannover, na passada terça-feira, e se depararam com os corpos dos donos do cão - Lezime, de 52 anos, e o seu filho, Liridon, de 27 anos. A autopsia revelou que estes sofreram hemorragias até à morte depois de ataques do animal.

Era previsto o abate do animal mas, após uma petição com mais de 250 mil pessoas chamada de "Let Chico Live" – em português "Deixem o Chico viver" –, as autoridades admitiram erros no tratamento ao cão, reconhecendo ao Guardian que este devia ter sido retirado dos seus donos antes do ataque. Afinal, o cão tinha sido treinado para lutar.

Udo Möller, representante da cidade do norte da Alemanha, reconheceu ao mesmo jornal que "uma avaliação feita por um perito teria proibido a permanência do animal com os donos". Möller referiu que as autoridades estão a investigar a possibilidade de colocarem o animal num estabelecimento para animais com dificuldades comportamentais.

De acordo com jornais locais, Chico foi comprado por Lezime há oito anos, pouco depois do ex-marido desta ter saído da prisão, por a ter atacado com um machado em 2005. Devido à agressividade do cão, Lezime mantinha Chico em cativeiro no apartamento,temendo pela sua vida e pela dos seus quatro filhos.

Mais tarde, em 2011, o filho de Lezime, Liridon, levou o cão até um treinador, que avisou que Chico "teria sido treinado para ser uma máquina de lutar". Uma inspecção veterinária inquiriu o dono a entregar o cão às autoridades mas este recusou, não tendo havido continuação deste caso.

Dezenas de pessoas têm demonstrado o seu apoio a Chico junto ao centro de inspecção veterinária em Hannover, apelando para que o seu abate seja cancelado. O canil onde Chico está alojado desde a sua captura tem recebido centenas de pedidos de pessoas que querem dar-lhe uma nova casa e houve até tentativas de invasões ao centro para resgatar o cão.