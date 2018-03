Na cidade de Novo Horizonte, no Brasil, um cão espera há quatro meses à porta de um hospital pelo dono. Contudo, o homem morreu no dia em que deu entrada.

Funcionários e pacientes da Santa Casa de Novo Horizonte têm partilhado imagens do animal, que há vários meses não sai da entrada do hospital à espera do dono, um sem-abrigo de 59 anos que foi esfaqueado numa rua da cidade.

"O homem foi transportado na ambulância e o cão veio também, a correr atras do veículo. A vítima não resistiu e o cão continuou aqui", disse Osvaldo Palota Sobrinho, director financeiro da Santa Casa, ao Globo.

Os funcionários do hospital têm dado água e ração ao animal. "Ele é extremamente manso, dócil e quieto", disse ainda o responsável.